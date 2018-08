Becali l-a facut PRAF: "Ce sa caute el la mijloc, n-are ce cauta!" Jucatorul distrus dupa ce Becali anunta ca vrea ZECI de milioane pe el

Transferat cu 1,5 milioane de euro de la Viitorul acum un an, Dragos Nedelcu a pierdut increderea lui Becali.



Patronul i-a pus clauza de reziliere 50 de milioane de euro, dar are dubii ca-l mai poate vinde pe bani multi. Nedelcu va fi reprofilat definitiv in fundas central. E si motivul pentru care FCSB nu a mai cumparat niciun aparator central, in ciuda insistentelor antrenorului Dica.

"Transferuri... ce transferuri sa mai fac? Eu am echipa de capitani. Pintilii a fost capitan la Pandurii, Benzar, Roman, Stan toti sunt capitani. Am luat toti capitanii din Liga 1! Ajunge cu transferurile, ce sa mai fac cu ei? Am 5 mijlocasi centrali, joaca doi. Fundasi stanga am 3. La fundasi centrali ii avem pe Nedelcu... El nu poate sa joace pe-acolo pe la mijloc, deci e fundas central. Nu mai aducem nici acolo pe nimeni", a spus Becali.