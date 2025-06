Nu zic că meritam să câștigăm acest meci, dar nu pot să suport asemenea erori. Astea se fac din lipsă de educație, dintr-o mentalitate balcanică, altfel nu se pot explica. Din păcate pentru ei, astfel de jucători nu pot progresa, nu pot ajunge la o echipă importantă din Top 5 campionate. Ei vor fi în continuare niște fotbaliști mediocri, care nu pot depăși un prag al profesionalismului. Sper, totuși, să mă înșel, pentru că ambii mi-au plăcut până acum, au talent și sper să reușească să se autoeduce în scurt timp. Deși e atât de greu când ai ajuns la 22-23 de ani...



Revenind la ce am zis la începutul articolului: am avut un bulan fantastic în meciul ăsta! Toate astrele se aliniaseră în favoarea noastră. Spaniolii n-au putut înscrie nici din lovitură de la 11 metri, au dat-o la mama dracu', afară, și nici din 6-7 metri, când Diego Lopez l-a țintit pe Matei Ilie! Și nici n-ar fi înscris, probabil, fără ajutorul colosal al celor doi fotbaliști tricolori pe care i-am numit mai sus.



Dar să ne băgăm mințile-n cap! Noi ăștia suntem. Dăm cu piciorul la ulceaua cu lapte după ce am umplut-o, după ce am muncit, am luptat, am suferit, ne-am sacrificat. Și ce rost au avut toate astea dacă am sfârșit tot învinși?



Dragii mei, noi nu ne vom schimba din neant. E nevoie de educație, cum spuneam mai sus, de antrenamente psihologice, de antrenori cerebrali, nu dezechilibrați. Iar aici Federația e responsabilă. Când nu se vor mai ascunde în spatele unor rezultate întâmăplătoare, oficialii FFR votr trebui să acționeze. Până atunci, trăim în continuare din amintirile unor generații de excepție, care se nasc o dată la 20-30 de ani.