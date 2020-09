EXCLUSIV | Ongenda e in Bucuresti si se pregateste sa semneze! Negocieri de ultima ora pentru starul crescut langa Ibrahimovic si Cavani la PSG

Din articol Cele mai bune momente ale lui Ongenda la PSG

Hervin Ongenda (25 de ani) este la un pas sa revina in Liga 1.

Potrivit informatiilor SPORT.RO, Ongenda este in negocieri avansate cu Botosani si este foarte aproape sa semneze.

Atacantul crescut de PSG si Botosani pun la punct ultimele detalii ale unei reveniri in Liga 1. Ongenda a evoluat la Botosani timp de un sezon si jumatate, in perioada 2018 - 2020, iar in luna ianuarie a acestui an a fost vandut in Italia, la Chievo Verona, insa nu a reusit sa joace decat 3 meciuri acolo.

Botosani nu este singurul club din Liga 1 care il vrea pe Ongenda, alte doua echipe fiind in discutii cu atacantul francez. Cu toate acestea, fotbalistul este tentat de o revenire la Botosani, echipa pentru care a reusit 6 goluri si 7 pase decisive in 54 de aparitii.

Ongenda a fost luat de Botosani in 2018, de la Real Murcia. Atacantul crescut de PSG, langa Ibrahimovic si Cavani, a evoluat in toate selectionatele de juniori ale Frantei, iar in echipa mare a parizienilor a strans 16 aparitii. 2 goluri si 3 pase decisive sunt reusitele lui Ongenda pentru PSG, echipa alaturi de care are in palmares doua titluri in Ligue 1, o Cupa a Frantei, o Cupa a Ligii si trei Supercupe ale Frantei.

Cota de piata a lui Ongenda este de 450.000 de euro, conform Transfermarkt.

Cele mai bune momente ale lui Ongenda la PSG