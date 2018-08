Se MUSCA intre ei din cauza lui Dan Nistor! Zile DECISIVE pentru transferul verii in Liga 1. Ce se intampla dupa atacul stelistilor

Transferul lui Nistor la FCSB nu e inca subiect inchis, chiar daca Dinamo anunta ca nu-l lasa sa plece la marea rivala.

Patronul 'cainilor' Negoita e plecat in Portugalia. In absenta lui, angajatii din club incearca sa gaseasca o solutie la problema momentului in lotul lui Bratu. Conform Gazetei Sporturilor, la Dinamo sunt doua tabere. O parte a conducerii sustine ideea ca lui Nistor sa-i fie marit salariul, in timp ce 'opozitia' vede intentia drept o idee proasta. Cei care cred ca lui Nistor n-ar trebui sa i se satisfaca pretentiile ofera argumentul unui precedent periculos in club. Daca Nistor primeste un bonus de 5000 de euro pe luna, strategia sa de a pune presiune pe sefi ar putea sa fie copiata si de alti jucatori cu oferte din echipa.

Gigi Becali anunta ca va lua o decizie finala in privinta lui Nistor dupa returul cu Rapid Viena, de joi (21:30, in direct la PRO TV). Presedintele lui Dinamo sustine ca alb-rosiii se gandesc sa-i faca plangere lui Becali pentru ca l-ar fi contactat pe Nistor fara acordul clubului, acuzatie respinsa de Becali: "Am discutat cu impresarul si cu Dinamo, atat!"