"E cea mai buna solutie in momentul de fata! Il cunosc foarte bine!" Un fost conducator din Stefan cel Mare lauda aducerea lui Uhrin pe banca

Dinamo a pierdut si meciul de cupa contra Astrei, 1-0, iar criza la echipa se adanceste.

Fostul presedinte din Stefan cel Mare, Florin Prunea, e de parere ca aducerea lui Uhrin in detrimentul lui Batru e o miscare inteligenta facuta de suporteri, deoarece antrenorul roman nu a dovedit mare lucru pe unde a fost si nu reprezenta nicio garantie pentru salvarea echipei.

"E o varianta foarte buna! Cred ca este de fapt singura solutie viabila in momentul de fata! Il cunosc foarte bine. Uhrin este o solutie foarte buna in momentul de fata, repet. Sunt convins ca ar scoate-o la capat fara probleme. Florin Bratu nu a stat mai mult de o luna la echipele pe la care a fost! Nu poate sa ajute Dinamo intr-o situatie ca asta! A mai si retrogradat vreo doua echipe. Nea Gigi Multescu a venit cu sufletul deschis ca de fiecare data!

El este unul din simbolurile lui Dinamo. A fost de buna credinta tot timpul, dar cred ca a luat o decizie buna! A stiut in ce se baga, dar nu s-a putut mai mult. In play-out se va juca cu cutitele pe masa! Orice detaliu va conta si e o competitie foarte grea, de uzura. Asa a fost mereu in ultimii ani. Au nevoie de cel putin cinci victorii pentru a se salva. Eu cred ca se poate redresa situatia in continuare, mai ales cu Dusan Uhrin, a declara Florin Prunea, conform Fanatik.