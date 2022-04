Dusan Uhrin, un car de nervi la finalul meciului cu Mioveni: „E incredibil. Mi-e imposibil să înțeleg”

Dinamo, care nu a avut niciun şut pe spaţiul porţii, a încheiat meciul în zece jucători, după eliminarea nigerianului Christian Irobiso (79').

Dușan Uhrin, antrenorul lui Dinamo, s-a arătat extrem de dejamăgit la finalul partidei.

„Am făcut greșeli la faze fixe, e incredibil. Am muncit toată săptămâna la asta, la astfel de faze. N-am avut agresivitate în repriza a doua. Ocazii am avut, dar nu am marcat, însă nu se poate să luăm astfel de goluri. Irobiso putea marca, dar n-a făcut-o. Schimbările nu au ajutat cu nimic.

N-am văzut ce s-a întâmplat la eliminare, Irobiso a luat roșu, vom juca fără el. Nu sunt mulțumit de cum am jucat.

Trebuie să schimb mai multe, nu e posibil așa ceva. Am făcut greșeli la faze fixe, mi-e imposibil să înțeleg. E a doua oară când pierdem așa”, a spus Dușan Uhrin, la finalul meciului Mioveni - Dinamo, 2-0.

În urma rezultatului din această seară, Dinamo nu mai are nicio șansă să mai scape de barajul pentru promovare/rămânere în Liga 1.

Uhrin se așteaptă la meciuri grele la baraj: „Vom juca la baraj, va fi greu acolo, sunt echipe bune în Liga 2”.

Dinamo are o singură victorie în play-out. CS Mioveni e neînvinsă de patru etape, în care a obţinut trei victorii.