Dusan Uhrin, tensionat înaintea partidei cu CS Mioveni: „Pentru mine, fiecare meci poate fi ultimul!”

Dinamo a pierdut runda a patra din playout, 1-2 cu FCU Craiova, după ce a reușid să deschidă scorul încă din secunda 36, prin Irobiso. „Câinii” au fost egalați în minutul 50, de reușita lui Jeremy Huyghebaert, ca în minutul 90+1 Andrea Compagno să le dea lovitura de grație.

Înfrângerea contra oltenilor încă îl afectează pe Dusan Uhrin, chiar dacă antrenorul ceh are șansă să își ia revanșa cu CS Mioveni, vineri, 15 aprilie, de la 20:30, LIVE TEXT pe wwww.sport.ro. Totodată, tehnicianul din Ștefan cel Mare este conștient de miza partidei cu argeșenii și subliniază că orice partidă poate fi fatală pentru viitorul său pe banca lui Dinamo.

Dusan Uhrin: „Cel mai rău e să joci bine și să pierzi”

„Nu o duc prea bine pentru că am pierdut în ultimul meci (n.r. – 1-2 cu FCU Craiova), deși am jucat bine. Cred că e cel mai rău să joci bine și să pierzi cum s-a întâmplat. Nu am făcut multe greșeli, doar două. Dar tot nu sunt mulțumit. Eu încerc să fac tot ce pot, jucătorii trebuie să facă la fel. Sper să putem lupta.

Cu CS Mioveni mă aștept la un meci dificil, chiar dacă a câștigat greu cu Gaz Metan, 2-1. CS Mioveni e o echipă puternică, care joacă simplu. Va fi greu.

Pentru mine, fiecare meci poate fi ultimul. Toate partidele sunt decisiv. Eu vreau să câștig, sper că și jucătorii. Dar trebuie să fim mai atenți”, a declarat Dusan Uhrin la conferința de presă.

