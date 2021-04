Dusan Uhrin, la mare cautare in Liga 1! Dinamo s-a luptat cu o rivala din playout pentru semnatura antrenorului

Dusan Uhrin a revenit la Dinamo, dupa un sezon de pauza si va incerca sa ii scoata pe dinamovisti din zona locurilor retrogradabile.

Antrenorul ceh recunoaste, intr-un interviu acordat in Fanatik, ca avea o datorie morala sa revina la Dinamo, motiv pentru care nu a avut frici inainte sa revina.

"Am avut o perioada foarte buna prima jumatate de an pe care am petrecut-o aici, suporterii sunt fantastici si am revenit pentru ei. Crede-ma, daca nu erau ei, nu veneam. Da, stiu ca este foarte greu, dar trebuie sa fiu onest. In sezonul trecut, Dinamo m-a ajutat sa-mi relansez cariera, asa ca acum eram dator sa spun prezent si sa ajut eu la randul meu, sa pun umarul la salvarea echipei. Stiu ca nu va fi usor, dar pas cu pas vom reusi sa-i facem pe jucatori sa dea mai mult pe teren decat inainte." a spus Uhrin

Uhrin recunoastre ca a avut discutii cu mai multe echipe din Romania, insa in final a ales sa mearga la Dinamo.

"Sincer, eu am avut alte oferte din alte tari mai indepartate si nu am vrut sa merg acolo, am avut una si de la Poli Iasi, dar am refuzat-o pentru ca am vrut sa ma intorc la Dinamo, sa salvez echipa si sa incercam sa castigam Cupa.", a mai spus Uhrin.

12 victorii, 4 remize si 10 infrangeri e bilantul lui Uhrin din precedentul mandat la Dinamo. FC Timisoara, CFR Cluj, Poli Timisoara si Gaz Metan sunt celalte echipe din Romania ce au fost pregatite de antrenorul ceh.