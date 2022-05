Dusan Uhrin a anunțat în ce condiții rămâne la Dinamo. Probleme pentru duelul de la baraj

Balthazar Pierret a reușit o dublă pentru Dinamo în prima repriză, dar a fost eliminat în minutul 45+1 pentru cumul de cartonașe galbene. Francezul a intrat pe teren fără permisiunea arbitrului și a fost sancționat a doua oară.

Dusan Uhrin a anunțat în ce condiții rămâne la Dinamo

Pentru FC Botoșani au marcat Jaja (31') și Mihai Roman (54'), dar Dinamo a dat lovitura în inferioritate numerică, după reușita lui Geani Crețu din minutul 68. La final, Răzvan Grădinaru a fost și el eliminat pentru că l-ar fi înjurat pe portarul Botoșaniului, Eduard Pap.

După meci, Dusan Uhrin s-a plâns de cartonașele arătate de centralul Andrei Moroiță și a explicat că va fi nevoit să facă mai multe schimbări. De asemenea, antrenorul lui Dinamo a anunțat că poate rămâne la echipă și în sezonul următor dacă salvează echipa de retrogradare, la baraj.

"Am avut o atitudine foarte bună. Am făcut acea greșeală cu Pierret, el a crezut că poate intra, că îl lasă arbitrul. I-am strigat să revină, dar a luat un cartonaș roșu ușor. Sunt fericit pentru jucători, am avut mai multe ocazii față de Botoșani. Atitudinea e foarte importantă.

Sebastian Moga a fost și el eliminat, nu știu de ce i s-a dat roșu, e ciudat. De aemenea, la ultimul roșu, portarul a ieșit din poartă, a venit acolo... nu e normal să nu primească nimic.

Mai avem un meci, trebuie să folosim alți jucători, avem și câteva accidentări. Dacă mai primim niște cartonașe și în meciul următor, e mai greu.

Nu am idee cu cine jucăm la baraj, dar va fi greu. UTA e și ea o echipă bună, dar vom schimba puțin echipa și vom vedea.

Am contract cu Dinamo dacă rămân în prima ligă", a spus Dusan Uhrin.

După victoria cu FC Botoșani, Dinamo are 22 de puncte, dar rămâne pe locul 14, la o lungime în spatele Chindiei, care are un meci mai puțin.

În ultima rundă din play-off, Dinamo va întâlni UTA Arad, pe teren propriu.