Duckadam, la un pas sa revina in Liga 1! "Momentan nu a acceptat, dar il vom convinge!" La ce club este asteptat fostul oficial al FCSB-ului

Helmut Duckadam nu duce lipsa de oferte dupa ce s-a despartit de FCSB.

Fostul presedinte de imagine al FCSB-ului, Helmut Duckadam este dorit de Academica Clinceni. Oficialii clubului din Liga 1 vor sa ii ofere lui Duckadam aceeasi functie pe care a avut-o si la echipa ros-albastra.

Informatia a fost dezvaluita de primarul Clinceniului, Adrian Budeanu, care a spus ca Duckadam nu a acceptat inca oferta, insa spera ca o va face in viitorul apropiat:

"Ne gandim, la un moment dat, sa ii propunem domnului Duckadam sa ocupe functia de presedinte de imagine al echipei de fotbal Academica Clinceni. Momentan nu a acceptat, dar in perioada imediat urmatoare il vom convinge", a spus Adrian Budeanu.

Duckadam a participat la o ceremonie a Liceului cu Program Sportiv din Clinceni, care ii va purta numele.

"Anul acesta m-am gandit la Helmuth Duckadam, ne-am vazut intr-o seara amandoi, am baut o cafea si am stabilit sa schimbam denumirea liceului. Cu Ilie Dumitrescu, Raducioiu, cu Radoi am vorbit la un moment dat, trei nume importante din fotbalul romanesc", a mai declarat primarul din Clinceni.

"Cu siguranta e o onoare, mai ales ca aceasta denumire s-a dat in timp ce inca traiesc. Cam tot ce se intampla, se intampla dupa ce nu mai esti pe lumea aceasta si acesta este lucrul frumos.

Este o onoare, le multumesc autoritatilor locale, pentru ca am fost sceptic, sa recunosc, nu e un demers usor sa schimbi numele unui liceu. Sper ca impreuna sa facem acest liceu cunoscut, sa vina cat mai multi copii si impreuna poate cu timpul sa facem o academie atat de puternica incat sa vina si din tara foarte multi sportivi.

Le-am dat acele manusi de colectie, o sa fie puse undeva la intrare ma gandesc si pot sa vada daca muncesc mult unde se poate ajunge", a spus si Helmut Duckadam la ceremonie.