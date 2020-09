"Are lacune foarte mari! E important sa nu ajunga BRUSC in poarta, cu toata responsabilitatea pe cap!" Ducan, desfiintat dupa partida din Serbia!

Un fost jucator din Ghencea i-a analizat prestatia tanarului portar al ros-albastrilor.

Controversele dupa ce Razvan Ducan (19 ani) a aparat poarta FCSB-ului in meciul din Europa League nu au ezitat sa apara. Fostul fotbalist, George Ogararu (40 de ani) considera ca tanarul portar are multe minusuri din punct de vedere al pregatirii:

"Lipsa de experienta isi spune cuvantul. Chiar daca ai doi oameni in plus, nu-ti garanteaza ca vei castiga meciul. Vorbeam in urma cu o luna cu Erik Lincar care si-a luat un portar de 19 ani, sub varsta celui U21 pe care ar trebui sa-l aiba in teren si el motiva ca are nevoie de un an de zile sa-l pregateasca pe acest portar. Sa-l pregateasca cu seniorii, sa fie in cadrul acelui lot.

Pentru un portar e foarte important sa nu ajungi brusc in poarta, cu toata responsabilitatea pe cap, iar lucrul acesta s-a vazut pe tabela de marcaj in mai multe randuri la portarul de la FCSB. Din fericire pentru el, cred ca poate sa doarma relativ linistit dupa penalty-uri.

Nu era alta varianta, de aceea s-a ajuns la el, insa, totusi, trebuie sa pregatesti portarii bine. Sincer, nu poti sa ajungi la aceasta varsta cu minusurile pe care le ai. E un portar inalt, bine facut, dar in timpul jocului are lacune foarte mari.

Nu poate sa ajunga la varsta aceasta cu problemele astea. Cu tot respectul pentru ce a facut la penalty-uri, cand a aparat o data si s-a dus pe minge la primele doua executii. Si a mai fost acea interventie din prelungiri, dar la semiinaltime, cumva usor de interceptat. Si-a tinut bine cumpatul si nu s-a aruncat inainte. Totusi, ce s-a intamplat in timpul meciului e destul de grav", a declarat George Ogararu pentru Digi Sport.