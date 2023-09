Cele două cluburi s-au înfrunat în a noua etapă din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a rămas nemodificată, iar Oțelul Galați și Rapid București au împărțit punctele.

Dorinel Munteanu trage un semnal de alarmă, după remiza cu Rapid

Dorinel Munteanu, antrenorul Oțelului Galați, a vorbit despre evoluția elevilor săi după remiza cu Rapid. Tehnicianul a precizat că nu e mulțumit de rezultat, dar consideră că echipa sa a fost mai bună.

Oțelul Galați e campioana rezultatelor de egaliate din acest start al campionatului. Formația dirijată de Dorinel Munteanu a ajuns la opt egaluri în noul sezon.

„Trebuie să fie mulțumiți. Dacă înainte meciului se punea problema scorului, astăzi nu știu dacă au avut vreo ocazie. Cred că am fost echipa mai bună, dar din nefericire nu pot să fiu mulțumit, sunt doar pe jumătate. Am pierdut două puncte, nu pot să fiu mulțumit.

Continuăm să ne facem treaba cât mai bine, spre să spargem gheața și să câștigăm. Eu cred că merită această echipă și să nu uităm că am jucat cu Rapidul, o echipă care își propune să câștige titlul. Fără falsă modestie, dar astăzi am fost echipa mai bună.

V-am spus că fiecare echipă are calitățile și slăbiciunile ei. Noi, prin calități, încercăm să oprim granzii SuperLigii. Am mai spus, nu va fi ușor nimănui să joace împotriva noastră. Mergem înainte, nu sunt mulțumit. Chiar dacă am făcut un joc bun nu pot să fiu mulțumit pe jumătate”, a spus Dorinel Munteanu după meci.

După meciul cu Rapid, Oțelul Galați se va pregăti pentru confruntarea cu FCU Craiova din deplasare de vineri, 22 septembrie, de la ora 18:00. Cele două echipe se vor înfrunta în a 10-a etapă a sezonului regulat, pe stadionul „Ion Oblemenco”.