Dorinel Munteanu nu s-a abținut după remiza cu FC Voluntari: "Toată România a văzut"

Gazdele au deschis scorul prin Andrei Dumiter (21), care a dejucat pasul la offsaid al gălăţenilor. Oţelul Galați a egalat pe final, prin Joao Lameira (90+4), cu un şut plasat din afara careului.

Ce a spus Dorinel Munteanu după remiza cu FC Voluntari

Tehnicianul gălățenilor a vorbit despre evoluția echipei, explicând că rezultatul este unul echitabil și nu a ezitat să comenteze maniera de arbitraj a lui Marian Barbu.

"Am câștigat un punct mai mult decât meritat. Am făcut o primă repriză foarte slabă, n-am fost agresivi. După pauză, am făcut câteva schimbări și s-a schimbat jocul. Am avut ocazii.

Cred că rezultatul este echitabil, chiar dacă au fost câteva faze controversate, pe care nu vreau să le comentez.

Mă bucur pentru echipă, au înțeles că potențialul fizic este destul pentru ce vrem noi. Am jucat patru sau cinci meciuri în două săptămâni. Avem timp să ne refacem pentru meciul din semifinala Cupei României.

Toți jucătorii care au intrat au dat un plus de rapiditate jocului, au ajutat echipa.

Știi că sunt cel mai suspendat antrenor? Nu vreau să mai comentez, să tragă alții la răspundere. Toată România a văzut arbitrajul, nu mai vreau să comentez arbitrajul", a declarat Dorinel Munteanu, după meci.