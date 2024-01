Atacantul italian s-a înțeles cu FCSB la sfârșitul verii lui 2022. Cotat la 2.3 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, vârful de 1,95 m mai are contract contract cu gruparea roș-albastră până la finele actualei stagiuni.

Andrea Compagno a povestit cel mai greu moment de la FCSB: ”Foarte urât! N-am dormit două nopți”

Andrea Compagno a vorbit despre momentul în care FCSB a pierdut titilul sezonul trecut, când a condus-o pe Farul Constanța în penultima etapă cu 2-0, iar ”marinarii” au întors soarta partidei în repriza secundă și au câștigat cu 3-2 în cele din urmă.

Atacantul italian a subliniat că nu a reușit să adoarmă timp de două zile din cauza partidei și că i-a căzut moralul, având în vedere că parcursul vicecampioanei a fost ”incredibil” până în acel moment.

”N-am dormit vreo două nopți! A fost foarte urât pentru că aveam o încredere enormă. Trebuia să fie totul perfect. FCSB nu câștigase de mult timp campionatul. Am ajuns acolo și am făcut un sezon senzațional.

Credeam că e totul perfect să luăm titlul. A fost un drum incredibil. Mi-amintesc că, atunci când am venit, FCSB era pe locul 14. Ușor, ușor am revenit, am avut foarte multă încredere și nivelul de joc s-a ridicat foarte mult.

Am ajuns la 45 de minute, am fost peste Farul Constanța, dar acea repriză secundă a fost un șoc mare!”, a spus Andrea Compagno, potrivit Fanatik.

MM Stoica a anunțat când revine Vlad Chiricheș la FCSB

La sfârșitul lui noiembrie, Vlad Chiricheș a fost nevoit să se opreze în Finlanda și a acceptat, ulterior, să nu mai primească salariul de 40 de mii de euro pe lună.

Mihai Stoica, managerul general FCSB, a vorbit despre situația în care se află Vlad Chiricheș și a subliniat că fundașul central a făcut deplasarea în cantonamentul roș-albaștrilor din Antalya.

Totuși, oficialul vicecampionilor a precizat că anticipează revenirea lui Vlad Chiricheș abia după ce se va disputa primul meci de play-off

”Chiricheş sigur merge în cantonament. La minge, în niciun caz, cu echipa, nu. Previziunile sunt ca după primul meci de play-off să fie apt, la 100%”, a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.

Momentan, mai sunt nouă meciuri de disputat din sezonul regulat, ajungându-se la etapa #21 din Superliga României, cu FCSB care e lider în clasament cu 44 de puncte.