"Domnule Mircea Lucescu, vino acasa!" Apel cu bataie lunga: "Vino si cheama-i si pe ceilalti care inca n-au uitat ca si-au facut un nume in fotbal sau in tenis!"

Suporterii dinamovisti il cer pe Mircea Lucescu la echipa.

Patronul Ionut Negoita a sustinut o conferinta de presa in care a anuntat ca vinde pachetul majoritar de actiuni pentru suma simbolica de un leu. Totusi, Negoita vrea ca viitorul actionar sa depuna garantie 500.000 de euro pentru a plati restantele.

Mircea Lucescu, fost jucator si antrenor la Dinamo, s-a aratat interesat de oferta lui Negoita. "Suna interesant ce spune Negoita si trebuie vazut daca este adevarat ca datoriile sunt de doar 500.000 de euro. Eu auzisem ca toate datoriile ajung undeva pe la 10 milioane de euro. Dar chiar da clubul pe un leu? Cum asa? Iti dai seama ca multa lume e interesata! Si eu, si oricine...Vedem ce se va intampla", declara Lucescu la scurt timp dupa anuntul lui Negoita.

Suporterii de la Peluza Catalin Hildan il cheama pe Lucescu inapoi. Fanii l-ar vrea si pe Ion Tiriac la club.

"Domnule Mircea Lucescu, vino acasa! Ai dat totul fotbalului din Europa, vino sa dai si clubului la care te-ai afirmat! Vino si cheama-i si pe ceilalti care inca n-au uitat ca si-au facut un nume in fotbal sau in tenis, pasind in tinerete prin curtea lui Dinamo", au scris fanii pe contul de Facebook.