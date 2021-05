Doliu in Stefan cel Mare! Un fost campion al lui Dinamo s-a stins din viata! Chinul prin care a trecut 

Dinamo a mai pierdut o stea, rapusa de o boala grea.

Alexandru Ciorniciuc (23 de ani) s-a stins din viata miercuri seara, dupa ce nu a reusit sa invinga cancerul, intr-o lupta ce a durat cateva luni.

Alexandru a castigat, in 2013, Campionatul National cu Dinamo, la grupa 1998. Astazi, Dinamo, club greu incercat in istoria sa, plange iar.

Lupta a fost una grea, iar in august a anului trecut, acesta si-a spus povestea, rugand oamenii sa il ajute financiar.

"Ma numesc Ciorniciuc Ioan Alexandru si am 22 de ani. in prezent ma aflu in Turcia la Istanbul si in urma unor investigatii amanuntite, in data de 17.08.2020 am efectuat un examen RMN din care a rezultat diagnosticul de cancer la creier. Ulterior am efectuat si un PET-CT pentru a vedea daca boala s-a extins si la celelalte organe. Rezultatul a fost de partea mea, tumora fiind localizata doar la creier. Este necesara operatia de urgenta, deoarece riscul este foarte mare in cazul in care nu se va extirpa tumora.

Marti, 25.08.2020 sunt programat pentru interventia chirurgicala care va costa 15.000 € plus alte costuri suplimentare pentru internare si tratament postoperatoriu. Va multumesc celor care sunteti alaturi de mine si impreuna cu voi si cu ajutorul lui Dumnezeu sunt sigur ca voi trece peste aceasta grea incercare!"

Insa starea lui de sanatate s-a agravat. A suferit de atunci 5 operatii, din august pana in noiembrie. Lupta a fost una grea, iar vestea tragica a lovit lumea fotbalului.

Andrei Blenjdea, titular la Dinamo, si-a postat regretul pe Facebook: "Dumnezeu sa te ierte! Condoleante familiei!"

Denis Ciubotariu sau Mihai Neicutescu sunt printre colegii lui de generatie. A fost antrenat de Mihai Dobre.