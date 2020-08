"Dodel" revine! Ajuns la final de cariera, Cristi Tanase nu a exclus varianta intoarcerii in Liga 1: "Este o optiune sa revin in campionatul intern"

Intelegerea cu turcii de la Giresunspor a expirat, iar Cristi Tanase a devenit jucator liber de contract.

Ajuns la varsta de 33 de ani, fostul jucator de la FCSB a declarat ca si-ar dori sa se intoarca acasa. El va lua o decizie in zilele urmatoare.

"In acest moment sunt jucator liber. Am iuncheiat contractul cu turcii. Este o optiune sa revin in campionatul intern. Voi vedea in zilele urmatoare ce decizie voi lua", a declarat Tanase pentru Antena Sport.

Tanase a fost unul dintre cei mai importanti jucatori de la FCSB. Mijlocasul a evoluat 6 ani pentru echipa si a cucerit 6 trofee. In 2009, Becali spargea banca si ii platea lui FC Arges 1,8 milioane de euro pentru transferul sau. Tanase a plecat de la echipa in 2015 la Tianjin Teda in China, pentru 1 milion de euro. In 2018 se intoarcea la echipa patronata de Gigi Becali, dar a stat doar jumatate de an.

Cristi Tanase a cucerit cu FCSB 3 titluri, doua Cupe ale Romaniei si o Supercupa a Romaniei. Fotbalistul roman a mai evoluat in cariera pentru echipe precum: Mioveni, Sivasspor, Karabukspor, Eskisehirspor si Giresunspor.