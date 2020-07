"Sunt persoane care nu gandesc!" A UMBLAT CFR la teste?! Reactia dura a lui Burca | Se umbla la BUTOANE? "Sa traga toti la aceeasi caruta!"

Fundasul CFR-ului, Andrei Burca, a vorbit dupa victoria cu Botosani despre partida dintre Astra si Craiova, dar si despre cazurile de coronavirus de la club.





CFR Cluj s-a apropiat la doar un punct de Craiova, iar titlul se poate decide in meciul direct, din Banie! Pana la confruntarea directa, CFR mai are de jucat cu FCSB, in timp ce Craiova merge la Giurgiu pentru partida cu Astra. Fundasul Andrei Burca a comentat dupa victoria cu FC Botosani situatia de la club.

"Am stat de vineri pana sambata in camera, a fost greu, si am vazut ca sunt oameni care ziceau ca am mintit. Sunt persoane care nu gandesc, daca cred ca noi am stat in camere intentionat ca sa nu jucam contra FCSB-ului. M-a deranjat foarte tare ce spune lumea ca facem noi scenarii ca sa nu jucam cu FCSB. Daca jucam cu ei, sigur erau cu gandul la Cupa Romaniei.

Am zis si familiei 'am coronavirus' si asta a fost, am asteptat simptomele. Le-am vazut si la Adita (n.r. Paun), mi-a zis ca il doare capul, dar i-a trecut destul de repede. Sper sa se refaca foarte repede si el si toti ceilalti. Ne-a unit tot ce s-a intamplat in saptamana aceasta. Cand am intrat pe teren, nici nu stiam ce se intampla. Speram sa ne revenim pana la meciul cu FCSB si sa facem o figura frumoasa acolo. E greu fara Dan Petrescu si fara staff. Ei ne dau indicii, stiu sa ne motiveze si sa ne aseze pe teren.



Dar trebuie sa ne descurcam si asa. FCSB e o echipa foarte buna, s-a vazut si cu Sepsi si cu Gaz Metan ca au echipa buna. Ei vor fi proaspeti, pe noi ne vor omori si drumul si meciul de azi. Dar mai avem doua finale, am vorbit si in vestiar, trebuie sa facem tot ce putem", a spus Andrei Burca.

Fundasul CFR-ului a lasat sa se inteleaga si ca se teme de atitudinea pe care o vor aborda fotbalistii Astrei in partida cu Craiova.

"Astra sper sa o incurce pe Craiova. Au jucatori foarte buni, jucatori de nationala. Vom vedea. Daca trag toti la aceeasi caruta, cred ca ii pot incurca pe cei de la Craiova", a mai spus Burca.

