Discurs incredibil al lui Becali: "N-a murit niciun fotbalist de Covid! Nu exista mort tanar si puternic de boala asta!" Cum vrea sa continue sezonul

Becali nu e de acord ca sezonul sa se opreasca!

Patronul FCSB vrea ca echipele care nu pot alinia o echipa de start si nici nu-si pot reprograma meciurile sa piarda la masa verde. Becali e de parere ca infectia cu coronavirus e mult mai usor de tratat in cazul fotbalistilor.

"N-ai jucatorii apti si nu mai sunt date disponibile? 3-0! N-ai jucatorii apti? 3-0! Dinamo nu are jucatorii? Sa piarda la masa verde. Eu nu zic de Dinamo, vorbesc la modul general! Trebuie sa facem si noi testul sa vedem. N-am emotii, ca nu ma mai intereseaza. Ce sanatate? Ce mare lucru e asta? Am avut veri care au avut.. Tratament 5 zile si la revedere! Care cazuri mai grave? Da, bine... Daca stai pana in ultimul moment, ai probleme. Eu spun ce-am vazut.

Niciun fotbalist n-a murit de COVID. Sunt tineri, puternici. Mort tanar, puternic din cauza COVID nu exista. Iau, se vindeca si gata. Eu am fost responsabil, cel mai responsabil dintre toti. Nu mai pot eu de amenda lor ca am coborat eu pe gazon. N-am treaba... ", a spus Becali la Digisport.

Becali e judecat de Comisia de Disciplina a FRF dupa ce a coborat pe gazon inaintea partidei retur cu Dinamo din semifinalele Cupei Romaniei. Becali risca o amenda serioasa pentru incalcarea protocolului medical agreat cu cluburile de catre FRF, LPF si Ministerul Sanatatii.