BREAKING NEWS | Norwich s-a INTORS cu o oferta BOMBA pentru Man! Dezvaluirile lui Becali dupa finala Cupei: "Pot sa ajung la 24 de milioane de euro!"

Gigi Becali e convins ca va da lovitura cu Dennis Man!

Becali spune ca n-are o oferta concreta pentru Man in afara celei de la Norwich. "Sunt povesti cu Monaco", anunta Becali.

Norwich s-a intors cu o propunere care ii poate aduce castiguri uriase patronului FCSB. Englezii propun 9 milioane de euro (8 milioane de lire), platibili in 3 ani. Norwich e gata sa achite si bonusuri importante. Becali dezvaluie ca ar putea ajunge la 24 de milioane in cazul in care clauzele ar fi atinse!

"Daca va arat oferta facuta de Norwich pentru Man... Pot sa ajung la 24 de milioane de euro! Ei platesc acum 8 milioane de lire! 4+2+2! Astia sunt bani siguri! Inca un milion daca joaca la nationala 10 meciuri pe perioada contractului, doua milioane daca ei promoveaza, doua milioane daca raman in Premier League. Apoi, mai sunt daca iau ei Cupa Angliei si inca doua daca se mai intampla altele. La 10 ajung cu ochii inchisi! 10 meciuri la nationala nu joaca? In 5 ani nu face 10 jocuri? In 5 ani nu joaca Man 100 de meciuri la Norwich? Joaca! La ora asta am 9 milioane de euro, deci 8 de lire! Nu vreau sa-l dau ca sa castig pariul cu voi, cu presa!", a spus Becali la Digisport.