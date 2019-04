Direct in TOPUL RUSINII din Europa! Cele doua echipe din Liga 1 care se bat pentru recordul UMILINTEI

Ultimele doua clasate din Liga 1 sunt membre intr-un club exclusivist din care nu si-ar fi dorit sa faca parte.

Chiajna si Calarasi se numara printre echipele cu cele mai slabe procentaje de victorii din Europa. Cu numai o victorie in ultimele 22 de meciuri, Chiajna e printre liderele unui clasament al celei mai slabe forme de pe Continent. Concordia are numai 10 puncte castigate in ultima jumatate de an. Pe langa victoria cu Dunarea Calarasi din urma cu 3 etape, Chiajna mai are si 7 egaluri. Nici la Dunarea lucrurile nu merg cu mult mai bine. Echipa lui Alexa are doua victorii in ultimele 25 de jocuri. In 7 luni, Calarasiul a luat 18 puncte din doua victorii si 12 egaluri. Alaturi de codasele Romaniei, in topul tristetii mai sunt Nurnberg (o victorie in 7 luni), Huddersfield (o victorie in 5 luni), Hannover (doua victorii in 5 luni), Chievo (o victorie in 4 luni) sau Parma (o victorie in 3 luni).

Sursa: asgrecu.ro