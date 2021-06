Dinamovistii, aproape sa se desparta de un om de baza! "E greu de tinut, dar speram ca vor mai veni oferte"

"Cainii" incearca sa faca din putinul pe care il au o echipa decenta pentru sezonul viitor.

Dinamovistii continua sa aiba mari probleme financiare, in special din cauza investitorului spaniol venit pe post de salvator, dar dovedindu-se ca intentiile sale nu au fost cele mai corecte. Fanii din DDB, actionari minoritari, incearca sa creeze o echipa care sa aiba o prestatie decenta in sezonul urmator al Ligii 1, iar emotiile retrogradarii sa nu mai fie prezente in Stefan cel Mare.

O asemenea misiune este foarte dificila, iar pentru asta trebuie gasite fonduri, iar oamenii din DDB se va nevoiti sa vanda fotbalistii care au oferte decente, precum Deian Sorescu sau Paul Anton, dupa ce s-a scis in presa in ultimul timp.

"Programul DDB a adunat si aduna foarte multi bani, sunt sponsori care sunt langa echipa, oameni de afaceri care nu vor sa iasa in fata, dar nu vor sa iasa in fata. Vom primi si drepturile TV si poate vom obtine si bani din vanzarea unor jucatori. Paul Anton e greu de tinut, dar sa speram ca vor mai veni oferte. Sunt discutii avansate cu echipe din Polonia si Rusia, sa vedem daca ajunge la un consens. Deocamdata, sunt discutii, se cer referinte", a spus Nicolae, la reunirea lui Dinamo.