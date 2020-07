Dinamo mai are un singur jucator in spital! Care e starea lui Fabbrini 

Dinamo a reusit sa se puna treptat pe picioare dupa ce lotul a fost lovit de coronavirus.

21 de persoane au fost depistate pozitiv de coronavirus la Dinamo in ultimele saptamani, iar asta a stopat activitatea clubului. Patru dintre jucatori a fost internati in spital, acuzand stari de rau.

Stefan Fara, Alexandru Rauta, Mihai Popescu si Diego Fabbrini sunt cei patru jucatori care au prezentat simptome de Covid-19 si s-au internat in spital. Dintre ei, doar Fabbrini a mai ramas internat.

Italianul a ajuns deja la a 11-a zi de cand se afla in spital si, desi nu s-a simtit bine in primele zile, acum se simte mai bine si poate pleca din spital in curand, anunta ProSport.