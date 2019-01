DINAMO - FK LIEPAJA LIVE | Echipa lui Rednic vrea primul gol si prima victorie in 2019! Un nou sistem incercat de antrenor

Comentam impreuna toate fazele din DINAMO - FK LIEPAJA pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si pe m.sport.ro



Invinsa la 0 in primele 2 meciuri, cu Hajduk Split si FC Sion, Dinamo joaca al 3-lea meci amical in cantonamentul din Turcia contra letonilor de la FK Liepaja, echipa aflata pe locul 4 in campionatul intern. Mircea Rednic schimba din nou sistemul: dupa ce a jucat 3-4-3 contra celor de la Sion, acum Rednic incearca un 4-1-4-1.

Partida incepe de la ora 17.00.

Iata echipa lui Dinamo:

Mutiu – Sorescu, D. Ciobotariu, R. Grigore, Mustoe – I. Filip – Zenke, Ait-Atmane, D. Nistor, Jaadi – D. Popa.

Rezerve: Fara – G. Cretu, Ehmann, Longher, Aliji, Magureanu, Montini si Christovao.