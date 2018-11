DINAMO - FCSB | Anunt de ULTIMA ORA facut de stelisti: "Operatia a avut succes!" Cat va lipsi jucatorul de pe teren

Ovidiu Popescu a fost operat! FCSB anunta ca Ovidiu Popescu a fost operat cu succes marti dupa-amiaza. Interventia chirurgicala la nivelul genunchiului stang a constat in reconstructia ligamentului incrucisat anterior si sutura meniscului intern. Procedura a fost efectuata de Dr. Ion Bogdan Codorean si Dr. Flavian Aramitu, iar perioade estimata de recuperare postoperator este de 6 luni. Clubul nostru ii doreste insanatosire grabnica si il asteapta la pregatire alaturi de colegii sai Departamentul Medical al FCSB

