DINAMO - CFR CLUJ, LIVE 19:00 | Dan Petrescu poate lua avans in fruntea clasamentului: se teme de Nistor! Dinamo vrea loc de play-off. ECHIPELE PROBABILE

Urmarim si comentam impreuna Dinamo - CFR Cluj pe www.sport.ro!

CFR Cluj are nevoie de victorie pentru a se distanta in fruntea clasamentului Ligii 1. Daca invinge, echipa lui Dan Petrescu poate avea un avans de 4 puncte fata de Viitorul lui Gheorghe Hagi, care e, in acest moment, pe 2, cu 29 de puncte.

CFR vine dupa victoria cu Rennes din grupele Europa League, acolo unde mai are nevoie de un singur punct pentru a ajunge in primavara europeana.

Dinamo are in acest moment 20 de puncte si se claseaza pe 9 in Liga 1. Echipa antrenata de Dusan Uhrin poate ajunge la egalitate cu echipa de pe ultimul loc de play-off, Gaz Metan, daca ia cele 3 puncte cu CFR.

Dan Petrescu se teme de Nistor

"Dinamo e altceva, nu mai e echipa care era la inceputul sezonului, anul trecut sau acum doi ani. Chiar ca ceva magic a facut Uhrin. in ultimele 5 meciuri jucate la ei acasa au castigat. in «Stefan cel Mare» arata altfel echipa.

Nistor, care in momentul de fata e cel mai bun jucator de la Dinamo, are o forma extraordinara. E cel mai bun pasator, cel mai bun marcator, mi se pare ca e pe tot terenul, ne ingrijoreaza pe toti", a spus Dan Petrescu inainte de meci.

Dusan Uhrin: "Nu stiu unde a gasit Petrescu jucatori asa buni!"

"Este un meci dificil pentru noi, CFR are o echipa foarte buna. Dan Petrescu a construit cea mai buna echipa din Romania, CFR a jucat foarte bine in Europa League. Petrescu are jucatori foarte buni, nu stiu unde i-a gasit, dar a reusit sa faca doua echipe foarte bune si joaca bine in ambele competitii.

Nu vreau sa vorbesc despre echipa intai sau echipa a doua pentru ca ambele joaca bine. Obiectivul nostru este sa luam trei puncte pentru ca jucam acasa, dar stim ca va fi dificil", a declarat si Uhrin.

ECHIPELE PROBABILE

DINAMO: Piscitelli - Ciobotariu, Puljic, Popescu, Corbu - Filip, Mrzljak - Brito, Nistor, Moldoveanu - Perovic

CFR CLUJ: Arlauskis - Susic, Cestor, Vinicius, Camora - Hoban - Costache, Itu, Paun, Pereira - Rondon