DINAMO - CFR CLUJ 0-0 | "Este scris in contract si speram sa vina!" Jucatorii lui Dinamo transmit un mesaj CLAR catre Negoita! "Cainii" isi vor banii

Dinamo a terminat la egalitate meciul cu CFR Cluj din Stefan cel Mare, scor 0-0. La finalul partidei Denis Ciobotariu a vorbit despre meci si transmite un mesaj clar catre Negoita.

Este o echipa foarte buna, ati vazut si in Europa League, dar Dinamo a jucat foarte bine si asta a fost meciul de astazi. Este o echipa mare pentru ca ati vazut rezultatele pe care le au si in campionat sunt foarte greu de batut si e un rezultat ok.

Noi avem meci direct cu Gaz Metan si acolo va trebui sa facem diferenta. Noi suntem profesionisti si ne motivam intre noi. Dan si mai multi jucatori cu experienta reusesc sa motiveze si noi dam ce putem la fiecare meci. Salariul va veni la un moment dat. Este scris, este in contract si speram sa vina. Imi doresc foarte mult sa ne calificam si ma bucur ca am fost convocat. Este un pas inainte pentru mine si m-as bucura sa o tin tot asa. Intotdeauna dorinta mea a fost sa ajung macar la jumatate din performantele tatalui meu. Sper sa reusesc, pana acum sunt pe drumul cel bun", a declarat Denis Ciobotariu la finalul partidei.