"Dinamo ar trebui sa fie desemnata castigatoarea Cupei!" Antrenorul "cainilor" a comentat situatia din fotbalul romanesc! Ce spune despre acordarea titlului

Tehnicianul a vorbit despre solutiile pe care ar putea sa le gaseasca FRF.

Fotbalul din Romania a fost suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, iar acesta nu poate fi reluat mai devreme de 16 mai, conform anuntului Federatiei Romane de Fotbal.

Adrian Mihalcea a comentat situatia si crede ca Dinamo ar trebui sa fie desemnata catigatoarea Cupei Romaniei, iar CFR ar trebui sa castige titlul intrucat se afla pe prima pozitie in acest moment.

"Daca se intrerupea campionatul pentru maxim o luna, as fi profitat de perioada, dar aceasta pauza atat de lunga nu ma ajuta deloc. Sunt convins ca niciun sportiv nu va sta degeaba in acest timp, poti sa te pregatesti. Cand eram in Italia, stiu ca pauza de vara era de o luna si jumatate. Ai nevoie de un timp de revenire de 1 la 1 cu pauza. Fotbalistii vor avea probleme financiare mari. Daca in Liga 1 nu sunt jucatori care castiga putin, cei din ligile inferioare traiesc de pe o zi pe alta. Va fi o criza financiara dupa aceasta criza provocata de coronavirus. Niciun jucator strain de la Dinamo nu a parasit tara. Daca nu se va juca Cupa Romaniei, lui Dinamo ar trebui sa ii se dea trofeul pentru ca dintre cele ramase in competitie, e ultima care a castigat Cupa. Nu cred ca se va relua campionatul in mai. Ori incepem in iunie si avem meciuri din 3 in 3 zile, ori il inghetam si ramane clasamentul din momentul actual. Ar fi ideal sa jucam toata vara, nu mai tinem cont nici de caldura, nici de ore, dar ar fi bine sa jucam. Valoarea lotului echipei Dinamo e mult superioara locului din clasament, nu se pune problema retrogradarii", a spus Mihalcea la Pro X.