Dinamo, aproape de o noua lovitura! Un international roman poate deveni arma secreta a lui Contra

Antrenorul lui Dinamo mai vrea sa acopere trei posturi, iar unul il poate rezolva in aceasta saptamana cu un jucator de nationala.

La jumatatea lunii august, Paul Anton si-a reziliat contractul cu gruparea rusa KS Samara si a initiat discutii cu mai multe echipe pentru a-si continua cariera in strainatate. Ofertat de CFR Cluj, dar si de Cosmin Contra pentru o intoarcere in Stefan cel Mare, mijlocasul a cerut un timp de gandire, motivand ca "momentan gandul meu este gasesc o oferta avantajoasa de afara. Sunt in discutii cu cateva echipe de afara, am discutat si cu CFR, si cu Dinamo. Am avut ceva oferte din alte tari, dar nu a fost ce mi-am dorit si vreau sa mai astept putin. Daca cei de la Dinamo sau de la CFR Cluj imi fac o oferta pe placul meu, as accepta".

Contra i-a fost antrenor lui Anton la Dinamo si la nationala Romaniei si l-ar vrea pe internationalul roman pentru o transformare completa a echipei intr-o pretendenta serioasa la titlu. Pe postul de mijlocas central, "Gurita" ii mai are la dispozitie pe Janusz Gol, Alexandru Rauta si Vlad Achim (operat, va reveni pe teren in luna noiembrie), dar are nevoie de un conducator de joc pe langa acesti trei inchizatori, pentru a-si construi eficient jocul de pase. Insa, in criza de timp si fara un raspuns clar de la Anton, Contra si Rufo Collado au mai analizat cateva variante de jucatori liberi de contract din Spania, pentru a acoperi postul din linia mediana, dar si pentru a le dubla pe cele de fundas central si atacant.

Desi impresarul Lucian Marinescu a cautat sa ii gaseasca un contract avantajos din punct de vedere financiar, se pare ca echipele din Rusia, Spania, Turcia sau tarile arabe si-au diminuat mult ofertele contractuale, pe fondul crizei cauzate de pandemia de coronavirus. Dupa schimbarea de actionariat de la Dinamo si odata cu intarirea lotului, care a transformat echipa intr-o pretendenta la play-off si la titlu, Anton si-ar fi schimbat parerea despre o revenire in Liga 1, fiind dispus sa semneze un contract pe un sezon, cu optiune pentru inca unul.

In plus, un rol important in intoarcerea lui Anton la Dinamo ar putea sa il joace faptul ca, in perioada in care nu a jucat si a cautat o noua echipa, el a pierdut si lotul nationalei, lipsind de pe lista jucatorilor selectionati de Mirel Radoi pentru partidele cu Irlanda de Nord si Austria, dar si de la viitoarea actiune, barajul cu Islanda (8 octombrie) si meciurile din Nations League cu Norvegia (11 octombrie) si Austria (14 octombrie). Anton este constient ca, fara sa isi gaseasca echipa si fara sa joace constant, nu are nicio sansa sa prinda lotul pentru Euro 2020 si pe cel pentru inceputul preliminariilor CM 2022, in conditiile in care trebuie sa se lupte pentru un loc in lot cu Cretu, Marin, Cicaldau, Nistor, Baluta, Bordeianu sau Stanciu.

Paul Anton (29 ani) poate juca ca mijlocas central sau mijlocas dreapta, fiind cotat acum la 1 milion de euro. De-a lungul carierei, a jucat pentru Delta Tulcea (2008-2009), FCM Tg. Mures (2009-2010), Gloria Bistrita (2010-2012), Pandurii Tg. Jiu (2013-2015), Dinamo (2015-2016, 2017), Getafe (2016-2017), Anji Makhacikala (2018) si Krylia Sovetov Samara (2018-2020). El are 13 selectii la echipa nationala, ultimul meci jucat pentru "tricolori" fiind cel contra Norvegiei (15 octombrie 2019). Pentru Dinamo are 54 de meciuri si 8 goluri si a castigat Cupa Ligii, ultimul trofeul cucerit de "ros-albi". In ultimul sezon, el a evoluat in 18 meciuri si a marcat 2 goluri pentru Samara, echipa care a retrogradat in liga secunda din Rusia.