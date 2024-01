Dina Grameni a fost unul dintre remarcații campionatului trecut, când Farul a cucerit titlul. Mijlocașul cu pase sclipitoare și șut puternic de la distanță a avut evoluții concludente și în acest sezon și a rămas unul dintre oamenii de bază ai grupării din Ovidiu.

Dina Grameni, mesaj războinic

Internațional de tineret (VEZI un gol fantastic în clipul de mai jos), Dina Grameni speră să facă repede pasul și la reprezentativa de seniori. Până atunci, obiectivul său principal este să-și ajute echipa să intre în play-off - Farul ocupă locul 6 la final de 2023, după 21 de etape disputate în Superliga.

„În 2023, am scris istorie. Toți am fost parte la un lucru unic care s-a întâmplat în istoria de 100 de ani a Farului. Sunt mândru că am realizat ceva măreț, dar și motivat să realizăm ceva și mai important pe viitor.

A fost un an plăcut, dar și dificil. Din păcate, nu am putut să-mi ajut țara la Campionatul European, care a fost în vară. Veneam după câștigatea campionatului, eram foarte fericit, însă am avut o accidentare, care m-a împiedicat să joc. Dar acest lucru m-a întărit și m-a făcut și mai motivat.

În 2024, orice jucător își dorește să ajungă la echipa națională (n.r.: de seniori) și să-și reprezinte țara la un turneu final. Poate fi o situație unică în viață. În primul rând, îmi propun să fiu sănătos, să nu am nicio accidentare, iar pe plan sportiv sper să am cât mai multe realizări. Primul obiectiv e să intrăm în play-off, iar apoi vom vedea", a declarat Dina Grameni, într-un interviu pentru site-ul oficial al echipei lui Gică Hagi.

Farul s-a reunit joi. Cum arată lotul lui Gică Hagi

Din lotul Farului nu mai fac parte Enes Sali și Adrian Mazilu, care se alătură din această iarnă celor de la FC Dallas, respectiv Brighton & Hove Albion.

Jucătorii prezenți la reunirea Farului: Marian Aioani, Alexandru Buzbuchi și Ștefan Mușat Ionuț Larie, Mihai Popescu, Dan Sîrbu, Ionuț Cercel, Kevin Boli, Daniel Bîrzu, Gabriel Dănuleasă, Gustavo Marins, Damien Dussaut, Darius Grosu, David Kiki, Nicolas Popescu, Luca Banu, Andrei Artean, Dragoș Nedelcu, Tudor Băluță, Diogo Queiros, Ionuț Vînă, Constantin Grameni, Constantin Budescu, Roberto Mălăele, Luca Băsceanu, Amine Benchaib, Rivaldinho, Alexandru Stoian, Iustin Doicaru, Narek Grigoryan, Louis Munteanu, Luca Andronache, Ionuț Cojocaru.

Pe site-ul oficial, Farul anunță că întreaga perioadă de cantonament va fi efectuată la baza de pregătire a clubului, iar pe 13 ianuarie este programat un amical cu formația bulgară Cerno More Varna.

În primul meci oficial din 2024, Farul va juca pe terenul Universității Craiova, pe 21 ianuarie, în runda a 22-a din Liga 1.