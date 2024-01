Turneul final din acest an e transmis în direct de Pro TV, Pro Arena și VOYO.

Gică Hagi are marele merit că l-a reinventat pe Denis Alibec după ce atacantul traversa o perioadă cenușie. Și vârful cu un șut nimicitor i-a răsplătit încrederea. În sezonul în care Farul a devenit campioană, Denis alături de Ionuț Larie sau Andrei Artean a fost unul dintre componenții exponențiali ai trupei din Ovidiu.

Denis Alibec a împlinit 33 de ani

Anul trecut în toamnă, după ce s-a transferat la Muayther (Qatar), scepticii spuneau că va regresa și că va pierde și prima reprezentativă. Nu s-a întâmplat așa! Alibec a devenit chiar fotbalist și mai important pentru națională.

Vineri, în ziua în care internaționalul român împlinește 33 de ani, clubul Farul i-a transmis un mesaj puternic pe rețelele sociale.

"La mulți ani, Denis Alibec! Mulțumim pentru toate momentele speciale trăite împreună! Atacantul campion cu Farul în sezonul precedent împlinește astăzi 33 de ani. #FamiliaFarul #FarulForever", au scris cei de la Farul pe rețelele sociale.

Pentru Denis Alibec 2023 a fost un an plin, cu realizări și la echipa de club, și la națională.

”2023 a fost un an plin, cu multe meciuri, exact ce își dorește orice fotbalist care s-a apucat de acest sport din pasiune. Am trăit bucuria unui titlu câștigat cu Farul Constanța, am spus ”da” unei noi provocări în afara țării, la SC Muaither, și, cel mai important, am sărbătorit alături de Echipa Națională, alături de colegi, staff și suporterii minunați, calificarea la Campionatul European.

2024, fii la fel de bun, dacă nu mai bun! La Mulți Ani tuturor!”, a scris Denis Alibec pe rețelele social media.