Ciprian Marica a lămurit soarta lui Denis Alibec! Ce spune despre revenirea atacantului la Farul Constanța

Șansele ca acest lucru să se întâmple sunt însă mici, după cum spune chiar Ciprian Marica, unul dintre oficialii clubului de la malul mării.

Alibec a jucat deja în acest sezon cu două cluburi, ceea ce înseamnă că nu poate reveni în Europa decât la Farul Constanța.

Marica a mai punctat faptul că jucătorul are mereu ușa deschisă la Farul, însă nu crede că jucătorul este dispus să renunțe la salariul uriaș pe care îl câștigă în Qatar în condițiile în care se apropie de finalul carierei.

„Din câte înţeleg, şansele sunt sub 10%, deci e greu de crezut. Gică Hagi are o relaţie excelentă cu Denis Alibec, au lucrat foarte bine şi Alibec are uşa deschisă, se întoarce când vrea el. Alibec are şi o vârstă, aspectul financiar e important şi nu-şi permite Alibec să renunţe la salariul bun de acolo ca să vină la Farul.

Nu ne permitem să-i putem oferi condiţiile de acolo, de aceea a plecat şi nu văd cum ar putea reveni azi în ţară. A ajuns la o vârstă şi aspectul financiar contează”, a spus Ciprian Marica, potrivit Orangesport.

Alibec a evoluat în 12 partide în tricoul lui Muaither SC, reușind să înscrie de patru ori, cifră la care se adaugă și două pase decisive.

Potrivit site-urilor de specialitate, internaționalul român are o cotă de piață de 800.000 de euro.