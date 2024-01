La finalul anului 2023, Bianca Andreescu a făcut o complexă incursiune în memorie și a împărtășit, pe platforma X, o serie de momente care au marcat-o, din punct de vedere emoțional, de-a lungul anului recent încheiat.

Sportiva canadiană cu părinți români a dezvăluit că sezonul 2023 a decurs sub așteptările sale, iar obiectivele nu au fost îndeplinite, dar, în ciuda acestor eșecuri, Andreescu a reușit să întocmească o listă de sfaturi pentru urmăritorii săi, prin care aceștia pot vedea cum fosta campioană US Open are grijă atât de fizicul ei, cât și de bunăstarea sa mintală.

Bianca Andreescu, postare complexă la finalul sezonului 2023, care a fost „sub așteptări”

Postarea a fost puternic emoționantă pentru suporterii fostei câștigătoare de la Flushing Meadows, din ea înțelegându-se că Bianca Andreescu se află în continuare într-un proces de maturizare emoțională.

La schimb, canadianca a primit o serie interminabilă de mesaje de susținere, prin care fanii acesteia o inspiră la răbdare și la o atitudine de așteptare optimistă.

Andreescu le-a oferit urmăritorilor sfaturi de viață

„La începutul anului, nici nu mă gândeam că voi fi unde sunt acum. Aveam obiective pentru cariera mea și viața personală, dar lucrurile nu au mers așa cum mi-am dorit. A fost foarte trist la început - credeam că am eșuat și că m-am dezamăgit pe mine însămi, dar, așa cum a spus cineva odată... așa este viața.

Nu știu dacă am făcut bin că am deschis această discuție, întotdeauna mă încurc cu asta, îmi pare rău dacă nu are sens. Mulțumesc pentru toate mesajele și comentariile frumoase, nu trec neobservate,” a scris Bianca Andreescu.

Principiile după care Bianca Andreescu își trăiește viața

Pune-te pe primul loc. Nu accepta discursuri rele din partea nimănui. Cunoaște-ți standardele.

Nu e un sprint, ai răbdare.

Totul se întâmplă cu un motiv.

Sănătatea mintală nu e o glumă.

Fii amabil cu toată lumea, una suntem.

E în regulă să nu știi ce vrei sau ce să faci.

Nu te trata așa dur.

Timpul vindecă.

Dușurile reci ca rutină fac minuni.

Petrece cât mai mult timp cu cei dragi.

Învață, învață, învață.

Întreabă-te întrebările grele.

Pune-ți timp deoparte pentru a face lucruri plăcute.

Să nu îți pese de ce cred ceilalți. Trăiește-ți viața.

