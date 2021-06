Din rau in mai rau! Fotbalistii lui Dinamo intra in greva si nu vor sa joace meciul amical de joi, cu Slobozia

Dinamo are probeme mari inaintea startului in noul sezon.

In mai putin de trei saptamani, Liga 1 va incepe, insa nu toate cluburile sunt gata de start. Dinamo are probleme financiare mari, iar jucatorii vor intra in greva, anunta ProSport.

Fotbalistii sunt nemultumiti ca DDB nu si-a respectat promisiunile legate de plata salariilor si nu vor sa joace in meciul amical de joi, dintre Dinamo si Slobozia. Mai mult, o mare parte dintre fotbalisti vor sa isi depuna memorii.

"Da, este adevarat. Nu vom juca in acel amical. Vom vedea ce se va intampla. Imi pare rau s-o spun, dar nu suntem respectati", a spus Ante Puljic, pentru GSP.

Dinamo are si interdictie la transferuri, astfel ca fiecare jucator ce va pleca va trebui sa fie inlocuit cu un fotbalist din academia clubului.

Fotbalistii sunt nemultumiti de situatia financiara a clubului si s-au saturat de restante. Acestia au trans un semnal de alarma, prin vocea lui Deian Sorescu, inca de pe 21 iunie:

"Nu m-am decis inca, mai am contract doi ani cu Dinamo si o sa fiu aici, indiferent de situatie. Din cate am inteles a fost o oferta oficiala, dar a fost refuzata. Cei din conducere au decis asta, dar am inteles ca au fost si niste probleme pentru ca nu ai cu cine sa vorbesti.

Nici noua jucatorilor nu ne-au spus nimic si e dureros. Vom avea o discutie. Nu pot sa zic ca e o saptamana decisiva, dar unii dintre jucatori vor decide ce vor face, au familii, si e dureros pentru ca au fost mintiti foarte mult timp.

Unii s-au inteles cu DDB pentru noi contracte si nu s-a respectat nimic. Cu siguranta isi vor schimba parerea. Nu am ce sa fac, dar sunt rezistent si sper sa mai duc. Nu m-am certat cu nimeni, nu am discutat cu nimeni de la DDB.

Eu doar am vorbit cu cei din echipa si cu Mario", a spus si Deian Sorescu, cel mai bine cotat jucator de la Dinamo in acest moment.

