Cealaltă revenire: Irina Begu s-a întors cu finală în circuitul WTA, după o pauză de șapte luni

Românca a cedat în trei seturi și aproape două ore de joc, scor 2-6, 6-4, 2-6, în fața tinerei spanioloaice Jessica Bouzes Maneiro (21 de ani, locul 124 mondial).

După un 2023 contrastant, Irina a spus top la final de US Open, unde a pierdut în primul tur, pentru a-și rezolva problemele la cot și a se putea întoarce pe teren fără dureri. A luat o pauză lungă, de șapte luni, și și-a regăsit ritmul la startul sezonului de zgură europeană, într-un turneu de 125 de puncte organizat în Antalya. A câștigat în minimum de seturi primele patru partide, dar duminică a ratat șansa de a-și trece în CV triumful în competiția din Antalya.

Sinja Kraus (180 WTA), Tara Wurth (492 WTA), Polona Hercog (fost loc 35 WTA) și Moyuka Uchijima (151 WTA) s-au dovedit adversare mult sub nivelul Irinei, care a strâns patru succese în minimum de seturi înaintea ultimului act cu Jessica Bouzes Maneiro. În ultimul act, Irina a început slab, 2-6 în primul set, a dat semne clare de revenire în partea a doua, câștigată cu 6-4, dar a rămas fără energie pe finalul unui meci de aproape două ore și jumătate și a cedat decisivul clar, scor 2-6.

Begu rămâne, astfel, cu cele 81 de puncte adunate în clasament, suficient pentru a urca în jurul locului 115 WTA. Dar și cu o săptămână în care a transmis semnale cât se poate de pozitive în vederea sezonului de zgură, unul în care are de apărat un sfert de finală la Madrid și un tur trei la Roland Garros.

Învinsă de a cincea cea mai bună jucătoare a Spaniei, Irina rămâne cu un premiu în valoare de 8.000 de dolari și cu ratarea șansei de a câștiga primul titlu după un an și jumătate. Ultima dată, Begu s-a impus în septembrie 2022 pe zgura de la București, apoi a mai jucat o finală la Iași (2-6, 3-6 cu Ana Bogdan) într-un turneu din categoria WTA 125.

Sadly Irina wasnt able to capture the title today at the WTA125 in Antalya. But she did great to fight back after losing the 1st set, to force a decider. And overall an amazing first tournament back. Jessica Bouzas Maneiro defeated Irina Begu 6-2, 4-6, 6-2. pic.twitter.com/LxfyC0TM62