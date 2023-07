Diferență de clasă, diferență de valoare, dar Dinamo nu s-a făcut de râs. Caramavrov trage concluziile după meciul FCSB - Dinamo 2-1

Un scor mic la final dacă ținem cont de valoarea individuală a jucătorilor celor două echipe, dar un scor normal până la urmă, dacă derulăm ce au făcut cei de la FCSB în repriza a doua. Mai precis, n-au mai jucat nimic. Explicabil într-un fel, ținând cont de faptul că Florinel Coman și Compania vor avea meci miercuri în Conference League.

Și pentru că a venit vorba de Forinel Coman, trebuie să spunem că forma acestuia este într-adevăr senzațională, iar asta este o veste bună și pentru națională, unde avem nevoie de astfel de jucători cu vână, cu un psihic bun, cu o pregătire fizică extraordinară. Atacantul FCSB-ului este, la ora actuală, cel mai bun fotbalist din campionat și cred că ar fi momentul să se transfere undeva în străinătate. A ajuns la 25 de ani, merge spre 26, e în plină maturitate fotbalistică, și-a revenit după o accidentare grea. Dacă nu acum, atunci când? Problema e să aibă și oferte...

Cu Florinel în atac, cu un mijloc foarte solid, format din Olaru, Șut și Djokovic, cu o poartă bine inchisă în general, în ciuda gafei lui Târnovanu de la golul dinamovist, FCSB pare a fi în acest an principala candidată la titlu. CFR a vândut mulți titulari, Rapid nu pare încă o forță, Universitatea Craiova nu s-a întărit substanțial și a antrenat an de an eșecul în campionat. Ar mai fi campioana Farul, aici poate fi o discuție, vom vedea pe parcurs. Și ar mai fi ceva: maestrul de dat cu stângul în dreptul, Gigi Becali, care decide campionate în defavorea lui.

FCSB, cu o viteză în plus

E drept că au trecut doar două etape, mai pot fi schimbări în loturi, poate că unii se vor cizela și perfecționa pe parcurs, dar, în momentul de față, senzația este că FCSB are o viteză în plus.

Cât despre Dinamo, a început meciul cu frica unui scor mare, reacționând abia când era condusă cu 2-0, în minutul 35. Echipa lui Burcă a început să țină de minge, a încercat să construiască și să avanseze spre poarta adversă, în pofida unei evidente superiorități fizice și tehnice a adversarei.

„Câinii” au jucat ce-au antrenat, ieșiri cu pase din propriul careu, o dezvoltare a jocului spre marginile terenului, cu încercarea de a furniza apoi mingi bune către Abdallah și, mai târziu, către Goncalo Gregorio. Nu prea le-a ieșit întotdeauna, dar măcar au vrut și, după golul portughezului mai sus amintit, au băgat puțin frica în rândul băiețior antrenați de Charalmbous și Pintilii.

Concluzionând, a fost o victorie logică a favoritei, dar, deși mulți specialiști și nespecialiști se așteptau la un scor fluviu, meciul s-a incheiat mai strâns decât credeau chiar dinamoviștii la 2-0 în prima repriză.