Dica, pus la punct: "Degeaba spune ca a fost decizia lui sa-l trimita pe Planic in atac!"

FCSB a obtinut un punct imens cu CFR, in urma unui gol marcat de Planic in minutul 90.

Dupa un derby slab, CFR conducea FCSB in minutul 90, cand Bogdan Planic a aparut in atac si a finalizat excelent o centrare perfecta a lui Alibec.

Dica a spus ca aparitia lui Planic nu a fost intamplatoare, ci o decizie tactica menita sa intarasca linia de atac in finalul partidei.

Bogdan Mara de la CFR spune mutarea nu a fost rodul inspiratiei lui Dica si singura varianta pentru ca FCSB sa iasa neinvinsa de pe teren.



"Steaua nu ne-a dominat, nu au avut situatii de gol, a fost o intamplare. Dica poate sa spuna degeaba ca a fost tactica lui cu Planic. Asta era singura varianta, asa a facut si la Cluj cand a centrat Planic la golul lui Gnohere. Din pacate, a reusit acest gol care ne face sa plecam cu sansa a doua in ultimele 3 etape.", a spus Mara la Ora exacta in sport.

"E a doua oara cind il trimit varf pe Planic in meciurile cu CFR, in play-off. Acum am trecut la apararea in 3 si l-am mutat pe Planici langa Alibec. La fel ca si la Cluj. Din fericire, acum a reusit sa marcheze, iar la Cluj a dat pasa de gol", spunea Dica.