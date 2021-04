Dezvaluiri incredibile ale directorului sportiv de la Dinamo! "Isi daduse acordul sa vina!" Ce atacant trecut pe la Benfica puteau sa aduca dinamovistii

Chiar daca resursele sunt limitate, noul director sportiv al clubului, Mario Nicolae, incearca sa intareasca echipa pe masura posibilitatilor.

Dupa ce a reusit sa-i aduca pe Filip, Morsay, Giani Stere sau Raul Albentosa in aceasta iarna, "cainii" inca mai cauta jucatori fara contract care sa poata sa-i ajuta in indeplinirea obiectivelor, salvarea de la retrogradare si castigarea Cupei Romaniei.

Directorul sportiv al clubului, Mario Nicolae, a vorbit despre dificultatea de a convinge jucatorii de calitate sa vina la Dinamo si anunta ca unul dintre aceste cazuri a fost si Hugo Vieira, un atacant portughez trecut pe Benfica, Braga sau Steaua Rosie Belgrad.

"Ne-am mai fi dorit sa aducem 1-2 jucatori, dar nu este deloc usor. Sunt jucatori care confirma ca vin si dupa cateva zile se razgandesc. Este vorba despre un atacant portughez, un jucator important si golgheter la Steaua Rosie Belgrad, isi daduse OK-ul sa vina, iar dupa doua zile a spus ca a discutat cu prieteni din Romania, cu conationali de-ai sai si a luat decizia ca Dinamo nu este cea mai buna varianta pentru el, avand in vedere istoricul si problemele din ultimul an", a spus Mario Nicolae, la Look Sport

Hugo Vieira si-a inceput cariera in tara natala, Portugalia, la Santa Maria de Feira, apoi a mai trecut pe la Estoril, GIl Vicente, Benfica, Sporting Gijon, Braga, Torpedo Moscova, Steaua Rosie Belgrad, Yokohama Marinos, Sivasspor si Hokaido Consadole Sapporo. La Steaua Rosie, cu care jucat in preliminariile Ligii Campionilor, a castigat un titlu de campion. Din februarie, Vieira e liber de contract dupa ce s-a despartit de Sapporo.