BREAKING NEWS: Culisele plecarii lui Danciulescu de la Dinamo. "S-a spus ca o sa fie o evaluare a tuturor. Pe mine nici nu ma cunosc, ce evaluare mi-au facut?" Cum a fost dat afara

Danciulescu a parasit-o pe Dinamo. Contractul dintre club si fostul director sportiv a fost reziliat astazi.

Decizia in cazul lui Danciulescu a fost luata fara niciun fel de evaluare a activitatii sale. Balanescu, Talnar si noul sef Serdean l-au bagat pe Danciulescu in sedinta.

"Am stat mai mult pe canapele. La un moment dat am fost chemat, mi s-a transmis dorinta e de a nu mai continua impreuna. Nici eu nu eram foarte convins ca voi continua, anumite lucruri le simti. Am un feeling destul de dezvoltat in a citi anumite lucruri. In birou erau Talnar, domnul Serdean si Bogdan Balanescu. Am zis ca nu e nicio problema, am cerut sa semnez actele. Ieri, noul patron a vorbit cu o parte din angajati si le-a zis ca fiecare va fi evaluat. Evaluarea mea unde a fost? Eu nu am avut niciun dialog. Cand a fost facuta evaluarea mea? Probabil, in trecut, cand trimisii patronului au discutat cu alti angajati ai clubului.

Nu ma cunosc, nu stiu cine sunt, nu stiu ce pot sa fac. Am o amaraciune, dar am trecut peste asta, incerc sa ma readaptez la viata fara fotbal, imi vad linistit de familie, de treburile zilnice pe care le fac si atat, nimic mai mult. Nimeni, niciodata, n-a spus lucrurile in fata la Dinamo. Probabil debarcarea mea ar fi fost facuta mai devreme daca nu era situatia asta cu suporterii. Lucrurile se linistesc, cred ca asa trebuie sa fie, sa se focuseze ca sa aiba Dinamo un sezon bun. Viata merge inainte, important e ca Dinamo sa redevina ce a fost odata!", a spus Danciulescu la Digisport.