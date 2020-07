DEZASTRU ALB-ROSU! Cat mai REZISTA Adrian Mihalcea? 

Situatia “cainilor” este una tot mai dificila, iar retrogradarea nu mai pare doar o gluma.

Cosmin Craciun

De cand Adrian Mihalcea l-a inlocuit pe Dusan Uhrin pe banca lui Dinamo, formatia din Stefan cel Mare a castigat o singura partida. Este vorba despre amicalul disputat la Saftica, in fata Rapidului, echipa pe care alb-rosiii au invins-o cu 1-0. Cele patru partide oficiale au fost, insa, un adevarat dezastru.

Dinamo are golaveraj 1-8 in cele patru meciurile cu miza pe care le-a disputat de la reluarea sezonului, iar jocul echipei lasa mult de dorit. Daca gafele apararii sunt la ordinea zilei, cu Mihai Popescu si Ricardo Grigore in prim-plan, nici atacul nu da vreo satisfactie. Unica reusita a echipei a venit din partea lui Robert Moldoveanu, care a inscris la ultima faza a infrangerii cu 1-3 in fata celor de la Sepsi Sf. Gheorghe. La parcursul lamentabil din campionat se adauga si infrangerea rusinoasa in fata FCSB-ului, din Cupa Romaniei, cu 0-3.

In aceste conditii, nu este de mirare ca Dinamo a ajuns pe ultimul loc in play-out-ul Ligii 1, iar amenintarea retrogradarii este tot mai puternica. “Cainii rosii” au jucat deja cinci partide dintre cele 14 pe care trebuie sa le dispute in play-out si le-au pierdut pe toate.

Cu toate acestea, in mod surprinzator, antrenorul Mihalcea s-a declarat multumit de evolutia echipei in partida cu Viitorul si a pus infrangerea in seama ghinionului: “In a doua repriza, daca am fi avut putin noroc, puteam inscrie. Vad o schimbare in joc, chiar daca am pierdut. Avem nevoie de un meci in care sa avem noroc si sa castigam”.

Relaxarea fostului atacant duce cu gandul la atitudinea pe care antrenorii o abordeaza pe parcursul stagiilor de pregatire din pauzele competitionale. Timpul nu mai are rabdare cu Dinamo, iar schimbarile de atitudine si micile progrese in joc observate de Mihalcea nu tin loc de puncte. Descatusarea "cainilor" poate veni duminica, in partida contra celor de la Academica Clinceni, insa pana atunci Mihalcea ar putea fi deja schimbat. Pe lista potentialilor inlocuitori se regasesc Gigi Multescu, Liviu Ciobotariu, Vasile Miriuta, Mircea Rednic si Viorel Moldovan.