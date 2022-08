Dezamăgire la CFR Cluj, după al doilea eșec din acest sezon: "Fotbalul e nedrept, am dominat!"

Fără Dan Petrescu pe banca tehnică, suspendat, CFR Cluj a fost învinsă de FC Botoșani, care a marcat unicul gol al meciului prin Sekou Camara, în minutul 31.

CFR Cluj, eșec contra lui FC Botoșani. Alexandru Păun: "Fotbalul e nedrept"

La finalul partidei, Alexandru Păun, mijlocașul lui CFR Cluj, intrat pe teren în minutul 62, a spus că rezultatul este nedrept, având în vedere că echipa sa a dominat partida și ar fi meritat măcar un rezultat de egalitate.

Păun speră ca echipa să arate altfel la următorul meci, cel din play-off-ul Conference League, contra lui Maribor, joi, de la ora 21:15.

"Din păcate, azi n-am reușit, chiar dacă am intrat bine și am avut ocazii. Echipa e cea mai importantă și n-am reușit să o ajut și să facem măcar un egal. Cred că azi am dominat, am avut posesia, multe ocazii, dar fotbalul e nedrept câteodată.

Meciul trecut, cel cu Chindia, ne-a ieșit aproape tot, victorie fără gol primit. În această seară, cam aceeași echipă de data trecută. Au venit în vară mulți jucători noi, nu e omogenitate încă, dar sunt jucători cu calitate cei care au venit. Încet, încet vom îmbunătăți relațiile de joc. Jocul arată bine, dar atât s-a putut. Întotdeauna am avut meciuri grele cu Botoșani și cu echipele domnului Teja. Bravo lor! Au fost mai pragmatici. Poate o singură ocazie importantă și au marcat.

Joi ne așteaptă un meci important pentru viitorul nostru și al clubului. În campionat mai poți recupera, însă în Europa, dacă nu vom ieși învingători, vom ieși de tot. Am încredere în echipă, în puterea grupului de a se ridica în momentele grele și sper să ne bucurăm la final, să fim în grupele Conference League. Cred că merităm să fim acolo", a spus Alexandru Păun.

După victoria din Gruia, FC Botoșani este noul lider din Superligă, cu 11 puncte în cinci etape. CFR Cluj e pe poziția secundă, cu 9 puncte, iar în următoarea etapă va întâlni FC Hermannstadt, în deplasare.