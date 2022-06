Campioana României a transferat patru jucători până în acest moment, semn că oficialii echipei pregătesc intens sezonul următor. Obiectivul ardelenilor este să ajungă într-o poziție cât mai avansată în cupele europene, iar pentru asta caută să facă cele mai bune transferuri pentru fiecare poziție.

Cristi Balaj, detalii despre transferurile din Gruia



Președintele Cristi Balaj a vorbit la „Ora exactă în sport” despre campania de transferuri începută deja de ardeleni, dezvăluind care a fost planul stabilit încă dinainte de finalul sezonului.

„Noi, cei din conducere, nu am avut vacanță. Am început să lucrăm la această campanie cu mult timp înainte să se termine campionatul, exista o oarecare preocupare pentru că am câștigat greu acest campionat, a fost o luptă intensă. Nu există urmă de ironie, îi felicit pe cei de la FCSB și Universitatea Craiova, au avut o presiune constantă. Am avut un final de campionat nu foarte fericit din punct de vedere al evoluțiilor și am rămas datori față de suporteri.

Ultimul meci de acasă, împotriva celor de la Craiova, a demonstrat că CFR Cluj știe să abordeze partidele importante. Am câștigat campionatul, acum ce am pregătit pe final de campionat, transferurile, jucătorii pe care îi urmăream, pentru că au fost foarte multe poziții solicitate de Dan Petrescu, ne-a pus și anumite condiții pe care trebuie să le îndeplinească jucătorii.

Pe anumite posturi, el a venit cu propunerile jucătorilor care urmau să fie transferați, cum e cazul lui Muhar și am făcut analize, colegii mei din departamentul de la scouting au lucrat foarte mult. Suntem mulțumiți, urmează să mai apară modificări”, a declarat Cristi Balaj la PRO Arena.

Cu toate astea, CFR Cluj trebuie să și renunțe la un număr important de jucători, iar președintele echipei dezvăluie care sunt cluburile interesate de semnătura fotbaliștilor care au evoluat în Gruia în ultimele sezoane.

„Există o relație de respect, colaborare între conducătorii cluburilor. Se știe că nu trebuie să lucrăm doar la capitoul transferuri, jucători care să vină la CFR, avem mulți jucători care urmează să fie transferați, vânduți, jucătorii CFR-ului au câștigat campionatul. Dacă aducem anumiți jucători pe alte poziții, nu înseamnă că cedăm ușor sau reziliem fără să vindem.

Avem oferte pentru jucători de la CFR care urmează să semneze cu alte echipe, suntem în discuții cu Farul, cu Rapidul, cu Sepsi, Chindia. Sunt echipe care doresc jucători de la CFR, pentru că sunt fotbaliști care au câștigat campionatul, dacă noi am făcut transferuri pe anumite poziții, nu are rost să le blocăm un transfer”, a adăugat președintele.