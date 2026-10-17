Cel mai bun jucător din Superliga? A fost la FCSB, iar acum joacă la rivală: „Creștere extraordinară”

Convocarea lui Assad Al-Hamlawi, în naționala Palestinei, s-a transformat într-o sabie cu două tăișuri pentru Universitatea Craiova.

Pe de o parte, statutul de atacant de echipa națională a crescut și mai mult cota unui vârf evaluat deja la 2 milioane de euro de transfermarkt.com. Pe de altă parte, faptul că Al-Hamlawi a devenit om de bază, în prima reprezentativă, a pus Craiova în fața unui scenariu neplăcut. Vorbim despre posibila pierdere a jucătorului, timp de o lună, la începutul anului 2027.

Potrivit calendarului internațional, Arabia Saudită ar trebui să găzduiască următoarea ediție a Cupei Asiei, între 7 ianuarie și 5 februarie. Iar Palestina s-a calificat pentru turneul final, fiind plasată în grupa A, alături de reprezentativa gazdelor, Kuweit și Oman. Selecționerul Ihab Abu Jazar a declarat deja că, la Cupa Asiei, atacul Palestinei va fi format de cuplul Dabbagh – Al-Hamlawi. Acum însă, în lumina ultimelor evenimente geopolitice din zonă, putem asista la o decizie drastică.

Reprogramarea Cupei Asiei, o posibilitate tot mai mare

În acest moment, Arabia Saudită, gazda turneului final continental, stă pe un butoi cu pulbere. Pentru că această țară a devenit ținta atacurilor șiiților houthi din Yemen. Chiar aeroportul din Riad a fost atacat, în mod repetat, în ultimele zile. Apoi, avem situația explozivă din Iran. Aici, administrația Trump ia în calcul reluarea bombardamentelor, după alegerile americane din noiembrie.

Având în vedere acest tablou dezolant, organizarea Cupei Asiei, în 2027, conform programului gândit inițial, ține de domeniul SF, la ora actuală. Ceea ce a admis și Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) prin vocea președintelui Salman bin Ibrahim Al-Khalifa (60 de ani). Acesta a anunțat că forul continental monitorizează situația din Orientul Mijlociu, urmând să ia o decizie finală, în privința organizării Cupei Asiei, până în a doua săptămână din luna noiembrie.

Chiar dacă președintele AFC n-a făcut, deocamdată, anunțul oficial, presa din Arabia Saudită a intuit ce urmează. Foarte probabil, AFC va lua decizia de a reprograma turneul final pentru 2028. O asemenea mutare ar fi o veste excelentă pentru Universitatea Craiova! Pentru că, prin amânarea Cupei Asiei, formația din Bănie ar scăpa de problema pierderii lui Al-Hamlawi, timp de o lună, la începutul anului viitor.

În schimb, dacă s-ar organiza Cupa Asiei, potrivit calendarului întocmit deja, Știința ar fi nevoită să joace în primele etape din 2027 fără vârful său numărul 1.