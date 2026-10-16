Ce se întâmplă cu fotbalistul de un milion de euro de la Universitatea Craiova? Basarab Panduru: „Are o problemă!”

Transferat în Bănie în vara trecută, vârful de atac nu mai figurează printre titularii echipei pregătite de Filipe Coelho . Fotbalistul a fost lăsat pe banca de rezerve pe toată durata partidei cu formația spaniolă, deși ar fi putut intra pe teren, ținând cont de desfășurarea partidei.

ACUM | Dinamo - FC Botoșani 2-0, pe Sport.ro. GOOOOOL! Cîrjan marchează de la punctul cu var

Basarab Panduru, semnal de alarmă

Fostul internațional Basarab Panduru a analizat modul în care a fost gestionată situația atacantului în timpul meciului cu Getafe. Acesta a punctat că profilul jucătorului s-ar fi pliat pe spațiile lăsate libere de adversari în momentul în care oltenii conduceau pe tabelă.

„Dar crezi că, dacă ai 1-0, și adversarul trebuie să dea gol, deci, sunt spații mari în spatele fundașilor, nu trebuia băgat Nsimba? Nsimba era mai bun.

Și eu m-am gândit la Nsimba! A făcut de multe ori schimbarea asta, iar acum nu. Are o problemă, evident. Ceva se întâmplă, pentru că era un meci potrivit pentru el. E clar că are o problemă, pentru că uneori joacă, iar alteori dispare de tot”, a spus Basarab Panduru, la Primasport.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a lui Steven Nsimba se ridică în prezent la un milion de euro. Rămâne de văzut dacă vârful va reintra în calculele lui Filipe Coelho pentru următoarele confruntări ale oltenilor.