Transferat în Bănie în vara trecută, vârful de atac nu mai figurează printre titularii echipei pregătite de Filipe Coelho. Fotbalistul a fost lăsat pe banca de rezerve pe toată durata partidei cu formația spaniolă, deși ar fi putut intra pe teren, ținând cont de desfășurarea partidei.
Ce se întâmplă cu fotbalistul de un milion de euro de la Universitatea Craiova? Basarab Panduru: „Are o problemă!”
Universitatea Craiova a încheiat la egalitate duelul cu Getafe, scor 1-1, dar absența de pe gazon a lui Steven Nsimba a ridicat semne de întrebare.
Basarab Panduru, semnal de alarmă
Fostul internațional Basarab Panduru a analizat modul în care a fost gestionată situația atacantului în timpul meciului cu Getafe. Acesta a punctat că profilul jucătorului s-ar fi pliat pe spațiile lăsate libere de adversari în momentul în care oltenii conduceau pe tabelă.
„Dar crezi că, dacă ai 1-0, și adversarul trebuie să dea gol, deci, sunt spații mari în spatele fundașilor, nu trebuia băgat Nsimba? Nsimba era mai bun.
Și eu m-am gândit la Nsimba! A făcut de multe ori schimbarea asta, iar acum nu. Are o problemă, evident. Ceva se întâmplă, pentru că era un meci potrivit pentru el. E clar că are o problemă, pentru că uneori joacă, iar alteori dispare de tot”, a spus Basarab Panduru, la Primasport.
Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a lui Steven Nsimba se ridică în prezent la un milion de euro. Rămâne de văzut dacă vârful va reintra în calculele lui Filipe Coelho pentru următoarele confruntări ale oltenilor.
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