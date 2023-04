Decizia luată de Mutu, după ce Alex Ioniță a spus că înțelege dacă nu va mai juca

Considerat în prima parte a sezonului unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, Ioniță a început să joace tot mai puțin. În play-off, a fost introdus în minutul 90+3 al meciului cu CFR Cluj, a fost rezervă neutilizat contra Farului, iar contra lui Sepsi a jucat 75 de minute.

Alex Ioniță, trecut de Mutu pe bancă

După partida de la Sfântu Gheorghe, pierdută de giuleșteni, Ioniță recunoștea că traversează o perioadă modestă și că înțelege dacă nu va mai fi folosit. Antrenorul Adrian Mutu a gândit la fel, iar mijlocașul a fost trecut pe banca de rezerve pentru partida din această seară, cu Universitatea Craiova.

În locul lui Ioniță, Rapid va miza în flancul stâng al atacului pe Valentin Costache, cel care nu a fost în lot la partida cu Sepsi.

Moldovan - Onea, Săpunaru, Grigore, Morais - Albu, Crepulja, Pănoiu - Sefer, Dugandzic, Costache Rezerve: Drăghia, Funsho, Ignat, Iacob, Ștefan, Papeau, Emmers, Ioniță, Ongenda

Ce a spus Alex Ioniță după meciul cu Sepsi

"Să ne vedem greşelile, să fim realişti. Eu unul am jucat foarte slab, nu e ca şi cum nu ne dorim să câştigăm. Dar suntem într-un moment în care nu ne regăsim sub nicio formă.

Cred că suntem cu toţii într-un moment mai dificil, cel puţin eu nu reuşesc să marchez de multă vreme. Nu am nicio scuză, trebuia să marchez. Sper să îmi ajut echipa mai mult pe viitor. Îmi doresc să îmi ajut echipa, să marchez, dar nu ştiu să îmi explic momentan. Atât pot, îmi pare rău. Are toate motivele acum să nu joc. Când nu am fost să îl salut am considerat că meritam mai mult. Acum are tot dreptul să nu mă bage să joc", a declarat Ioniță.