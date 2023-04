Alexandru Ioniță, resemnat după Sepsi OSK - Rapid 2-0: „Suntem într-un moment dificl! Poate avem trac!” 

Rapid a pierdut meciul cu Sepsi OSK, 0-2, din deplasare, în runda a treia din play-off. În urma acestui rezultat, giuleștenii au ajuns la 6 partide fără victorie în campionat. Lucru care-l deranjează și pe Alex Ioniță (28 ani), care a mărturisit că se află într-un impas, Adrian Mutu (44 ani) având tot dreptul să nu-l folosească din primul minut.

Alexandru Ioniță: „Atât pot momentan!”

„Îmi pare rău pentru suporteri, au bătut atâta drum. Nu ne regăsim. Suntem într-un moment mai dificil. Cel puțin eu nu reușesc să marchez de ceva vreme, am mai dat pasă de gol, dar nu am scuză, terbuia să marchez. Sper ca pe viitor să profit de șanse. Nu știu, nu pot să îmi explic momentan. Atât pot momentan, ăsta sunt, îmi pare rău. Acum are tot dreptul să nu bage să joc, pentru că am jucat foarte slab (n.r. Adrian Mutu).

Nu ne-am creat destule ocazii mai clar de gol. Nu i-am adus minge în fața porții lui Dugandzic pentru a putea marca. Nu suntem atât de inspirați. Ne doream cupele europene, mai mult de atât, dar din păcate nu ne ridicăm la nivelul așteptărilor, în aceste două meciuri cu Farul și Sepsi. Poate avem un trac când trebuie să îndeplinim un obiectiv mai măreț”, a declarat Alex Ioniță la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, Rapid ocupă locul 5, cu 28 de puncte, cu 11 puncte mai puțin decât liderul Farul Constanța. În timp ce Sepsi OSK, după prima victorie în play-off, a acumulat 24 de puncte și s-a apropiat la 4 puncte de giuleșteni.