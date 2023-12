De ce s-a distanțat FCSB în lupta pentru titlu. Caramavrov a depistat câteva dintre atuurile de netăgăduit ale liderului campionatului

FCSB are în acest moment nu mai puțin de 11 puncte avans față de urmăritoarele sale, CFR Cluj și Universitatea Craiova, cu specificația că acestea mai au un meci de disputat.

Dar și 8 puncte sunt foarte multe în 21 de etape, chiar dacă diferența se va înjumătăți și ea, ca și punctele.

Cum s-a ajuns aici? Încerc să explic în cele ce urmează:

În primul rând, are probabil cei mai buni doi jucători din Liga 1, Florinel Coman și Olaru, ambii greu de oprit de orice defensivă din campionat. Olaru e golgheterul Ligii 1, cu 10 reușite până acum, Florinel se află pe 2, cu 9 goluri. Acesta din urmă e lider în Topul eficacității, cu 9 goluri și 8 assist-uri!

Doi fotbaliști ajunși la maturitate, un duo formidabil, doi piloni care decid meciuri prin execuțiile și prin acțiunile lor ofensive.

Problema celorlalte contracandidate este că nu dispun de doi fotbaliști apropiați ca valoare de Coman și Olaru. CFR nu mai are lideri de la mijloc în sus după retragerea pe bancă a lui Deac. Universitatea Craiova tot așteaptă ca Markovic, Ivan și Baiaram să se coacă și să aibă continuitate în evoluții bune, dar se pare că acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată. Iar Rapid a avut ghinion, cei mai buni doi jucători de atac, Rrahmani și Petrila, accidentându-se la distanță scurtă unul de altul. De campioana Farul nu mai vorbim, pentru că acolo cam toți sunt ieșiți din formă, poate cu mici excepții în evoluții la Budescu.

Punctul 2. Îmi spunea cineva la un moment dat, cred că Pancu, faptul că o echipă poate lua campionatul atunci când parcul auto al jucătorilor e similar cu cel al FCSB-ului sau cu cel al CFR-ului. În traducere, salarii mari. Bineînțeles că mai există și excepții, dar CFR a câștigat atâtea titluri plătind salarii foarte mari. Acum, locul 1 la acest capitol este ocupat de fecesebiști.

Punctul 3. Cei mai mulți bani investiți în transferuri îi contabilizăm tot la FCSB. Veți spune că asta s-a întâmplat și în anii precedenți, dar atunci, de fiecare dată, patronul și-a stricat propria creație, propria jucărie.

Punctul 4. Oficialii FCSB-ului sunt cei mai vocali. Urlă mai tare decât toți ceilalți la un loc atunci când sunt greșeli mai mici sau mai mari împotriva echipei lor, au vizibilitate pe tv, prieteni printre ziariști, nu există contracandidați la aceste capitole.

La CFR, Cristi Balaj încearcă să le țină piept bocitoarelor de la FCSB, dar e greu să te pui cu unii care au făcut școala aia cu gratii la geam. La Universitatea, după îndepărtarea lui Cîrțu nici nu mai are cine vorbi, apare destul de rar patronul Rotaru, dar acesta nu are știința de manipulare a celor de la FCSB. La Rapid, Daniel Niculae pare că vorbește de undeva din umbră, iar Angelescu nu are forță de pătrundere în mintea celor care consumă fotbalul de la noi.

Punctul 5. Slăbirea adversarilor a devenit o procedură la modă. Corect, au mai făcut-o și alții, dar acum Becali a dat drumul la câini. A anunțat mai întâi transferul lui Baba Alhassan, de la Hermannstadt, bineînțeles înaintea meciului direct. Ghanezul n-a mai jucat împotrva FCSB-ului și, cioincidență sau nu, sibienii au prins cel mai slab meci al lor în partida cu Olaru și Compania.

A urmat Luis Phelipe de la Iași. Bineînțeles, nici brazilianul nu a jucat în partida contra echipei la care va fi legitimat din iarnă. Și bonus, două penalty-uri făcute de fundașul central Samayo, plus o pasă decisivă dată de Jatoba lui... Băluță. Hai că e de râs pentru cei neutri, dar de plâns pentru contracandidatele la titlu ale FCSB-ului.

Cu toate cele 5 argumente de mai sus, FCSB nu are cum să piardă titlul anul acesta. Doar o catastrofă naturală marca Becali mai poate face, poate, ceva. Dar cred că nici el nu mai reușește să le fure, ca în anii precedenți, bucuria propriilor jucători.