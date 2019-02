De ce nu joaca Gnohere titular! Mihai Teja a explicat situatia in care se afla Bizonul: "Este normal sa fie suparat!"

FCSB a invins Hermannstadt cu 3-0. Aceasta este prima victorie a lui Mihai Teja in campionat pe banca FCSB.

De la venirea lui Mihai Teja la FCSB, Harlem Gnohere nu a jucat niciun meci ca titular. Bizonul este golgheterul echipei, cu 11 goluri marcate in campionat.

Antrenorul are o explicatie pentru decizia de a nu-l baga titular pe Gnohere. Bizonul a intrat abia in minutul 78 in meciul cu Hermannstadt, inlocuindu-l pe Ioan Hora, unul dintre jucatorii noi de la FCSB. Aceste decizii ale lui Teja l-au suparat pe Gnohere.

"Este normal sa fie suparat, dar lucrul acesta ma bucura. Exista competitie pe posturi si asta nu poate duce decat la progres. Bizonul a avut niste probleme in cantonament, niste probleme fizice, nu s-a antrenat 10 zile. La Calarasi el a jucat. Din punctul meu de vedere, inca nu este 100% in ceea ce priveste aspectul fizic. Atata tot. Bizonul este un jucator important pentru noi, e golgheterul echipei si ne bazam pe el", a spus Teja dupa meci.

Victoria stelistilor pe National Arena cu Hermannstadt a fost adusa de golurile lui Ioan Hora (min. 17) si Filipe Teixeira (min. 90+2) si autogolul lui Razvan Dalbea din minutul 3.