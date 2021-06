DDB trage un semnal de alarma! "E obligatoriu sa rezistam!" Care sunt solutiile vazute de fani pentru a putea supravietui

Dinamo este un brand national, insa se pare ca nimanui nu-i pasa de acest lucru.

Situatia produsa de falsul finantator Pablo Cortacero nu pare ca intereseaza pe cineva din Romania, doar pe suporteri, iar cei DDB incearca sa mentina Dinamo in viata asa cum pot, cu resurse limitate, atat din punct de vedere financiar, cat si din punct de vedere sportiv. In ultimul comunicat, fanii le cer sustinatorilor clubului sa mai faca un efort, pentru a putea supravietui pana la vanzarea unui fotbalist sau plata din drepturile TV care se va face la inceputul sezonului.

"Urmeaza o perioada cu turbulente majore la Dinamo. Jucatorii isi depun memorii, Uhrin are nevoie sa auda solutii din partea conducerii, clubul are interzis la transferuri. Solutiile nu pot veni decat dinspre DDB, din pacate. Suntem singurii care tinem clubul in viata, iar daca ne oprim, Dinamo moare! Memoriile depuse sunt normale, jucatorii au familii, unii sunt pe final de cariera, asa ca asteapta macar un salariu.



In cazul in care clubul nu il poate plati, vor sa devina liberi de contract, pentru a-si putea castiga painea in alta parte. Riscam sa pierdem jucatori pe care putem lua bani din transferuri. Trebuie sa evitam acest lucru cu orice pret. Din fericire, pretul este doar 5 lei, costul unui bilet. E obligatoriu sa rezistam pana intra urmatoarea transa din drepturi TV sau pana vindem un jucator! DDB s-a asigurat, mereu, ca Dinamo nu va pierde jucatori.

Am achitat salarii in functie de suma avuta la dispozitie. In cazul in care un jucator, de perspectiva, titular, international, vandabil si aflat sub contract pe termen lung cu Dinamo, trebuia sa primeasca doua-trei salarii, pentru a nu exista riscul sa-l pierdem, atunci acest jucator, care se incadreaza in cel putin una dintre categorii, a primit banii. Ne-am fi dorit ca toti jucatorii sa isi primeasca integral drepturile, insa nu a fost posibil.

Toti au primit insa prime, deci nimeni nu a jucat gratis pentru Dinamo. Timpul a trecut, asa ca Dinamo a intrat iar in zona de risc. Daca nu reusim sa achitam macar un salariu, jucatori importanti vor fi declarati liberi de contract. Mai mult decat atat, riscam sa il pierdem si pe Uhrin, pentru ca nu ar mai avea jucatori pe care sa se bazeze!", se arata in comunicatul de pe pagina Peluzei Catalin Hildan.