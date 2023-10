Dawa WHO? Dan Nistor s-a distrat cu apărarea FCSB și a redus Arena Națională la tăcere

Scorul s-a deschis rapid pe Arena Națională, după reușita lui Joyskim Dawa din minutul 8, venită în urma unei faze fixe. Andrei Gorcea a boxat șutul lui Coman din corner, balonul a căzut pe transversală și a sărit pe umărul lui Ngezana, iar apoi s-a dus pe fundașul camerunez, care a trimis cu capul în plasă.

Ardelenii au egalat în minutul 26, după o acțiune superbă care i-a avut în prim-plan pe doi dintre cei mai buni jucători din lotul lui Ioan Ovidiu Sabău. Chipciu i-a trimis lui Dan Nistor în fața semicercului, mijlocașul l-a pus la pământ pe Șut cu preluarea sa, apoi a trecut fără probleme de Joyskim Dawa, a pătruns în careu și a șutat din nouă metri printre Ngezana și Radunovic, învingându-l pe Târnovanu.

Dan Nistor: "Nu vreau să mă bat la retrogradare, de-asta am rămas"

"Din punctul meu de vedere, dacă eram toți de la început (veneau toți jucătorii de la început, nu pe parcurs, practic și acum câteva zile au mai venit jucători), ar fi fost o altă situație.

Este foarte greu să faci o echipă, să închegi o echipă, dar cred că, și din ce văd la antrenamente și în jocurile noastre, după ce o să ne revenim toți din punct de vedere fizic și o să fim toți la capacitate maximă, nu o să fim echipa de anul trecut, o să fim o echipă mult mai bună decât anul trecut. Chiar dacă au plecat destul de mulți jucători, au și venit jucători buni.

Țelul nostru trebuie să fie mult mai sus și trebuie să tindem mai sus, nu vreau să mă bat la retrogradare, de-aia am și rămas în continuare aici, am alte țeluri. Anul trecut am pierdut și acea finală, care pentru suporteri conta foarte mult (n.r. finala Cupei României 2023) și n-am putut să le oferim această bucurie, dar sunt singur că anul acesta va fi un an mult mai frumos", a declarat Dan Nistor înainte de meciul cu FCSB.